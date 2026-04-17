České centrum i Francúzsky inštitút majú spoločnú výstavu Fake news
Prehliadka umeleckých diel, ktoré vznikli na základe výzvy na tému dezinformácií, bude otvorená do 9. mája.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - České centrum Bratislava a Francúzsky inštitút v Bratislave pozývajú do svojich galérií na spoločnú výstavu pod názvom Fake News. Prehliadka umeleckých diel, ktoré vznikli na základe výzvy na tému dezinformácií, bude otvorená do 9. mája. Informuje o tom portál cesi.sk, najdlhšie fungujúci web českej národnostnej menšiny na Slovensku.
„Výstava vychádza z rovnomennej kolekcie plagátov študentov grafického dizajnu Fakulty dizajnu a umenia Ladislava Sutnara Západočeskej univerzity v Plzni, ktorú už České centrum Bratislava návštevníkom predstavilo v knižniciach a galériách vo viacerých mestách Slovenska,“ informuje ďalej.
Výstavu možno vidieť v galérii Českého centra Bratislava na Prepoštskej 6 a v galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave na Sedlárskej ulici.
