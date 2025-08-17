Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
< sekcia Regióny

STRATENÝ V HORÁCH: Českého turistu po dvoch dňoch pátrania našiel pes

.
Snímka z miesta záchrany. Foto: Facebook: Horská záchranná služba

Popoludní sa nezvestného podarilo pomocou služobného psa nájsť v lokalite Lučivná.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zázrivá 17. augusta (TASR) - Takmer dve desiatky profesionálnych i dobrovoľných horských záchranárov, psovodi i piloti dronov pátrali od soboty (16. 8.) po 66-ročnom českom turistovi, ktorý sa nevrátil na turistickú ubytovňu z plánovej túry zo Zázrivej cez Veľký Rozsutec, dolinou Bystrička s cieľom v Párnici. Muža sa podarilo vypátrať v nedeľu popoludní. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Do pátracej akcie sa počas prvého dňa pátrania okrem policajtov zapojilo 16 profesionálnych a dobrovoľných záchranárov HZS vrátane piatich psovodov a dvoch pilotov dronov z oblastných stredísk Malá Fatra, Veľká Fatra a zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania. Spoločne pátrali v oblastiach doliny Bystrička, Veľkej Lučivnej a turistického chodníka z Medziholia cez Osnicu do Párnice, avšak turistu sa vypátrať nepodarilo,“ informuje.

V pátraní sa následne pokračovalo aj počas nedele. Popoludní sa nezvestného podarilo pomocou služobného psa nájsť v lokalite Lučivná. Po dvoch nociach strávených v horách bol vyčerpaný, mal zranenie v oblasti kolena, čo mu bránilo v ďalšom postupe. Inak bol v poriadku. Horskí záchranári ho zateplili, zranenú nohu mu zafixovali, doplnili mu tekutiny a energiu. Následne ho na nosidlách transportovali k sanitke do Malej Lučivnej, s ktorou pokračoval do nemocnice.

.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?

Kyjev: Najprv prímerie a potom všetko ostatné