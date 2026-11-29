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Českému turistovi sa zhoršil zdravotný stav
Dvadsaťpäťročnému turistovi pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.
Autor TASR
Terchová 29. novembra (TASR) - Mužovi českej národnosti sa v nedeľu v oblasti Chlebu zhoršil celkový zdravotný stav, ktorý mu znemožňoval pokračovať v túre samostatne. Dvadsaťpäťročnému turistovi pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.
„Príslušníci HZS muža zateplili, doplnili mu tekutiny a sprevádzali ho až k hornej stanici lanovky na Chlebe. Nakoľko sa jeho zdravotný stav nezlepšoval ani po transporte do Vrátnej za pomoci lanovej dráhy, muž bol odovzdaný privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedla HZS.
„Príslušníci HZS muža zateplili, doplnili mu tekutiny a sprevádzali ho až k hornej stanici lanovky na Chlebe. Nakoľko sa jeho zdravotný stav nezlepšoval ani po transporte do Vrátnej za pomoci lanovej dráhy, muž bol odovzdaný privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedla HZS.