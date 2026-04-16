Štvrtok 16. apríl 2026
Českí cyklisti uviazli v blate na Kysuciach, pomohli im záchranári

.
Ilustračné foto. Foto: TASR František Iván

Autor TASR
Terchová 16. apríla (TASR) - Horskí záchranári z oblastného strediska Malá Fatra v Štefanovej pomohli v stredu (15. 4.) večer dvojici českých cyklistov, ktorí uviazli v blatistom teréne medzi Novou Bystricou a Terchovou. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Cyklisti vo veku 45 a 24 rokov sa na elektrobicykloch podvečer vybrali z Novej Bystrice po cyklotrase do Terchovej. V tme a s vybíjajúcimi sa batériami v svetelných zdrojoch, ako aj v bicykloch uviazli v blatistom teréne, zhruba v polovici trasy.

„Horskí záchranári sa k cyklistom dostali pomocou terénnej štvorkolky. Obaja boli zvezení do Terchovej, odkiaľ už pokračovali do ubytovacieho zariadenia samostatne. Záchranná akcia bola ukončená v neskorých nočných hodinách,“ priblížila zásah HZS.

.

