Českí cyklisti uviazli v blate na Kysuciach, pomohli im záchranári
Terchová 16. apríla (TASR) - Horskí záchranári z oblastného strediska Malá Fatra v Štefanovej pomohli v stredu (15. 4.) večer dvojici českých cyklistov, ktorí uviazli v blatistom teréne medzi Novou Bystricou a Terchovou. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Cyklisti vo veku 45 a 24 rokov sa na elektrobicykloch podvečer vybrali z Novej Bystrice po cyklotrase do Terchovej. V tme a s vybíjajúcimi sa batériami v svetelných zdrojoch, ako aj v bicykloch uviazli v blatistom teréne, zhruba v polovici trasy.
„Horskí záchranári sa k cyklistom dostali pomocou terénnej štvorkolky. Obaja boli zvezení do Terchovej, odkiaľ už pokračovali do ubytovacieho zariadenia samostatne. Záchranná akcia bola ukončená v neskorých nočných hodinách,“ priblížila zásah HZS.
