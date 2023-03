Českí experti pomôžu so záchranou vzácnej zbierky v SBM

Praha 24. marca (TASR) - Českí experti z Národného múzea (NM) pomôžu so záchranou vzácnej zbierky v Slovenskom banskom múzeu, ktoré v sobotu (18. 3.) zasiahol požiar. Slovenská strana už o pomoc oficiálne požiadala, Česi do Banskej Štiavnice prídu v pondelok. Na sociálnej sieti Twitter to potvrdil český minister kultúry Martin Baxa, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Odborníci z Mineralogicko-petrologického oddelenia Národného múzea sa od 27. marca 2023 zapoja do záchranných prác priamo na mieste," spresnil Baxa. Budú zisťovať a dokumentovať rozsah poškodenia mineralogickej zbierky Slovenského banského múzea a zbierkových predmetov. Ďalšia spolupráca bude podľa šéfa rezortu kultúry nasledovať.



Miesto požiaru navštívil v stredu generálny riaditeľ múzea Michal Lukeš. "Na mieste sa zoznámil so škodami, ktoré tam spôsobil rozsiahly požiar, a rokoval o možnostiach konkrétnej pomoci, ktorú môže Národné múzeum poskytnúť," tlmočila stanovisko NM Alena Dospělová.



Expozícia v banskom múzeu obsahovala asi 26.000 geologických predmetov. Mnohé z nich poškodil požiar alebo voda pri hasení. České Národné múzeum má v rámci Mineralogicko-petrologického oddelenia laboratórium aj reštaurátorskú dielňu. Poškodené predmety by sa preto mohli reštaurovať na špecializovaných pracoviskách v ČR.



Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu 18. marca dopoludnia v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Na mieste udalosti zasahovali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov, vojaci i dobrovoľníci. Polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)