Český lyžiar utrpel po zrážke s iným lyžiarom v Jasnej vážne zranenia

Demänovská Dolina 1. marca (TASR) - Záchranársky vrtuľník letel v stredu do horského strediska Jasná, kde utrpel vážne zranenia hrudníka so zlomeninami rebier 62-ročný český lyžiar. Na sociálnej sieti o tom informovala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport Europe s tým, že muža zrazil iný lyžiar.



"Lekár mu doplnil ďalšiu potrebnú liečbu a po preložení na palubu bol v stabilizovanom stave prevezený do Liptovskej nemocnice v Liptovskom Mikuláši," dodali leteckí záchranári.