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Český turista si v Malej Fatre poranil ruku, pociťoval i nevoľnosť

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Zranený turista ešte pred príchodom záchranárov v sprievode rodinných príslušníkov a náhodných okoloidúcich turistov po odznení nevoľnosti zostúpil do Sedla Medziholie.

Autor TASR
Terchová 19. júla (TASR) - Český turista si v sobotu (18. 7.) na žltom turistickom chodníku vedúcom popod Stoh v Malej Fatre pri páde na blatistom chodníku poranil hornú končatinu, následne pociťoval i celkovú nevoľnosť. Päťdesiatosemročnému mužovi pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra. Informovala o tom HZS na svojom webe.

Zranený turista ešte pred príchodom záchranárov v sprievode rodinných príslušníkov a náhodných okoloidúcich turistov po odznení nevoľnosti zostúpil do Sedla Medziholie. „Tam ho záchranári HZS vyšetrili, podali mu medikamentóznu liečbu, zranenú končatinu mu zafixovali a následne ho terénnym vozidlom HZS transportovali do Štefanovej. Odtiaľ si ho do ďalšej starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedla HZS.
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