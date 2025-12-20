Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Český turista uviazol vo Vysokých Tatrách,zasahovali horskí záchranári

Nočná záchranná akcia. Foto: HZS.sk

Záchranári upozorňujú návštevníkov horských oblastí, aby dodržiavali Návštevný poriadok Tatranského národného parku a riadili sa pokynmi HZS.

Autor TASR
Vysoké Tatry 20. decembra (TASR) - Horskí záchranári zasahovali, aby pomohli 26-ročnému českému turistovi, ktorý v piatok (19. 12.) uviazol v teréne vo Vysokých Tatrách. „Muž postupoval za pomoci retiazkových mačiek až na vrchol Zadného Ľadového štítu, kde pre zimné podmienky uviazol bez adekvátneho technického vybavenia na pohyb v tomto teréne a nebol schopný bezpečne zostúpiť,“ informovala Horská záchranná služba (HZS).

O pomoc požiadal turista HZS v podvečerných hodinách. Po príchode záchranárov na miesto v neskorých večerných hodinách ho vyšetrili a zateplili. „Po doplnení potrebného technického vybavenia bola vykonaná pozemná evakuácia z exponovaného terénu za pomoci lanových techník s následným sprevádzaním až na Téryho chatu, kde bola osoba ubytovaná,“ uviedla HZS. Záchranná akcia skončila návratom záchranárov do Starého Smokovca v sobotu v skorých ranných hodinách.

.

