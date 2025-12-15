< sekcia Regióny
Cesta cez Bielu horu je po rekonštrukcii prejazdná bez obmedzení
Modernizačné práce sa začali ešte v októbri 2023.
Autor TASR
Trnava 15. decembra (TASR) - Cesta prvej triedy vedúca cez horský priechod Biela hora medzi Jablonicou a Trstínom v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) je po vyše dvojročnej rekonštrukcii opäť prejazdná bez obmedzení pre všetku dopravu. Stavebné práce stáli 14,4 milióna eur s DPH. Informoval o tom hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Lukáš Trepáč.
Modernizačné práce sa začali ešte v októbri 2023. „Opravu cesty v náročnom teréne si vyžiadalo nevyhovujúce šírkové usporiadanie cesty prvej triedy a aj viacero zosuvov. Vzhľadom na vysoké dopravné zaťaženie bolo nutné počas prác z úseku úplne vylúčiť nákladnú dopravu,“ priblížil. Práce na úseku dlhom 2,5 kilometra realizovala spoločnosť Skanska SK.
Okrem rozšírenia cesty prišlo k vybudovaniu 14 oporných a siedmich zárubných múrov v celkovej dĺžke 2366 metrov. „Vymenené boli podložie aj asfaltové vrstvy vozovky a bolo vyznačené nové vodorovné dopravné značenie. V celom úseku je nainštalovaný nový odvodňovací systém na odvedenie zrážkových vôd z krytu vozovky,“ doplnil Trepáč.
