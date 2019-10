Cesta cez obec Ždiar je vďaka modernizácii bezpečnejšia

Ždiar 29. októbra (TASR) – Obnovená cesta prvej triedy I/66 v Ždiari, okres Poprad, ktorú v utorok slávnostne uviedli do užívania, bude slúžiť miestnym, ale aj turistom. Takmer päť kilometrov zrekonštruovanej vozovky s chodníkmi a lávkou pre peších modernizovali viac ako rok s príspevkom Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.



„Projekty tohto druhu sú pre slovenské regióny nesmierne dôležité, keďže cesty I. triedy sú a ešte dlho budú základom dopravnej siete na Slovensku. Dôležitosť, ktorú prikladáme práve jednotkám, dobre ilustruje fakt, že do nich investujeme aj získané dodatočné európske zdroje z realokácií z iných operačných programov,“ uviedol minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).



Táto cesta je dôležitá pre región a jej modernizácia vzhľadom na stav vozovky už bola nutná. „Pocítili sme veľmi významne zvýšenú frekvenciu áut cez našu obec v smere z Poľska, kde momentálne budujú diaľnicu z Krakova do Nového Targu. Keď to môžem porovnať s minulým rokom, tak je to dvojnásobný počet vozidiel a po dostavbe tejto diaľnice očakávame ešte vyšší nápor áut,“ skonštatoval starosta Ždiaru Pavel Bekeš. Dodal, že významnou mierou k tomu prispelo aj otvorenie Chodníka korunami stromov v neďalekej Bachledovej doline. Okrem zlepšenia dopravnej infraštruktúry sa podľa neho zvýši bezpečnosť chodcov a cyklistov a zároveň vďaka regulácii vody popri ceste sa zlepší aj životné prostredie v obci.



Zhotoviteľom diela takmer za 3,5 milióna eur boli Cestné stavby Liptovský Mikuláš a 60 jej pracovníkov cestu modernizovalo od mája minulého roka. „Význam tejto komunikácie je nepochybný vzhľadom na prepojenie na poľsko-slovenskú hranicu a populárnu turistickú destináciu, akou rozhodne Ždiar je,“ skonštatovala štátna tajomníčka rezortu dopravy Ladislava Cengolová. Za pravdu jej dal aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý pripomenul, že v regióne nejde o jedinú dopravnú tepnu, ktorá prechádza obnovou.



„Návštevnosť regiónu rastie a my musíme tomu prispôsobiť aj dopravnú infraštruktúru. Na tento rok sme z rozpočtu vyčlenili 2,9 milióna eur pre oblasť Vysokých Tatier, niektoré stavby sú už zrealizované, na ďalších finišujeme, jednou z nich je cesta zo Štrby na Štrbské Pleso. Ďalších 2,8 milióna eur ide z eurofondov na opravu cesty z Popradu do Starého Smokovca,“ konkretizoval Majerský.



Rekonštrukcia cesty I/66 v Ždiari bola realizovaná od križovatky s miestnou komunikáciou do Bachledovej doliny, až na koniec obce pred lyžiarskym strediskom Skicentrum Strednica. Stavebné úpravy priniesli úpravu a rozšírenia vozovky, výstavbu priechodov pre chodcov s osvetlením, chodníkov pre peších, prístreškov autobusových zastávok, výmeny zvodidiel a celkového odvodnenia cesty, ktoré predĺži jej životnosť.



Rezort dopravy predpokladá, že tento rok získa dodatočné zdroje z eurofondov vo výške 250 miliónov eur, ktoré investuje do viacerých projektov na regionálnych cestách do roku 2023. Pôjde najmä o obchvaty miest, ako sú napríklad Brezno, Holíč, Prievidza, Sabinov, Plavnica. Prefinancuje sa aj projektová príprava rýchlostnej cesty R2 v regióne horná Nitra. Okrem tohto regiónu smeruje podpora najmä do Prešovského a Banskobystrického kraja.