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Cesta I. triedy vo Fiľakovských Kľačanoch je po oprave opäť prejazdná
SSC doplnila, že cestári budú na ťahu dokončovať už len vodorovné dopravné značenie, čo však už nebude mať významný vplyv na plynulosť premávky.
Autor TASR
Fiľakovské Kľačany 23. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) dokončila komplexnú opravu cesty I/71 v úseku Holiša - Fiľakovské Kľačany - Fiľakovské Kováče. Zhruba štvorkilometrový úsek cesty s obnovenou vozovkou je tak motoristom k dispozícii už bez obmedzení. TASR o tom informoval odbor komunikácie SSC.
„Oprava zahŕňala odfrézovanie pôvodného povrchu, položenie nových asfaltových zmesí s využitím technológie recyklácie za horúca, doplnenie kameniva a vyhotovenie novej obrusnej vrstvy,“ priblížila SSC s tým, že nový asfaltový povrch v celej šírke komunikácie zvyšuje bezpečnosť a komfort jazdy a zároveň predlžuje životnosť cesty.
SSC doplnila, že cestári budú na ťahu dokončovať už len vodorovné dopravné značenie, čo však už nebude mať významný vplyv na plynulosť premávky. „Aj počas tejto jesene sa snažíme motoristom prinášať konkrétne výsledky v podobe kvalitnejších a bezpečnejších ciest. Oprava približne štyroch kilometrov cesty vo Fiľakovských Kľačanoch je ďalším dôkazom tohto úsilia,“ uviedol generálny riaditeľ SSC Rastislav Droppa. Obnovený úsek cesty I/71 je súčasťou dôležitého dopravného spojenia v južnej časti Banskobystrického kraja.
„Oprava zahŕňala odfrézovanie pôvodného povrchu, položenie nových asfaltových zmesí s využitím technológie recyklácie za horúca, doplnenie kameniva a vyhotovenie novej obrusnej vrstvy,“ priblížila SSC s tým, že nový asfaltový povrch v celej šírke komunikácie zvyšuje bezpečnosť a komfort jazdy a zároveň predlžuje životnosť cesty.
SSC doplnila, že cestári budú na ťahu dokončovať už len vodorovné dopravné značenie, čo však už nebude mať významný vplyv na plynulosť premávky. „Aj počas tejto jesene sa snažíme motoristom prinášať konkrétne výsledky v podobe kvalitnejších a bezpečnejších ciest. Oprava približne štyroch kilometrov cesty vo Fiľakovských Kľačanoch je ďalším dôkazom tohto úsilia,“ uviedol generálny riaditeľ SSC Rastislav Droppa. Obnovený úsek cesty I/71 je súčasťou dôležitého dopravného spojenia v južnej časti Banskobystrického kraja.