Cesta I/19 v smere Trhovište - Pozdišovce je po nehode už prejazdná

Trhovište 26. septembra (TASR) - Cesta prvej triedy I/19 medzi obcami Trhovište a Pozdišovce v okrese Michalovce je po dopravnej nehode už prejazdná. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Na ceste došlo vo štvrtok k zrážke osobného auta s kamiónom. TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Na mieste zasahovali záchranné zložky, polícia riadila dopravu a vodiči museli rátať so zdržaním.



Podľa záchranárov bol pri nehode jeden človek zranený, ktorého previezli do nemocnice.