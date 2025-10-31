< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA: Cesta v Dolnom Hričove je neprejazdná
Aktuálne zasahujeme pri dopravnej nehode motorkára a osobného motorového vozidla, upozornila polícia a vyzvala vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov.
Autor TASR
Dolný Hričov 31. októbra (TASR) - Cesta I/61 v katastri obce Dolný Hričov v okrese Žilina je pre dopravnú nehodu neprejazdná. Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti odporúča sa tomuto úseku vyhnúť.
„Aktuálne zasahujeme pri dopravnej nehode motorkára a osobného motorového vozidla,“ upozornila polícia a vyzvala vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov.
„Aktuálne zasahujeme pri dopravnej nehode motorkára a osobného motorového vozidla,“ upozornila polícia a vyzvala vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov.