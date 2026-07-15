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VÁŽNA NEHODA V TRENČÍNE: Cesta je uzavretá, zdržíte sa niekoľko hodín

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Obchádzka je možná po diaľnici D1 z Trenčína po D1 zjazd Brno - Drietoma alebo po ceste II/507 od obce Trenčianske Stankovce po obec Beckov.

Autor TASR
,aktualizované 
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Trenčín 15. júla (TASR) - Úsek cesty I/61 na 120. kilometri v katastri Trenčína zostal v stredu dopoludnia pre dopravnú nehodu obojsmerne neprejazdný. Informovala o tom polícia na webe Ministerstva vnútra SR.

Na sociálnej sieti polícia spresnila, že dopravné obmedzenie sa týka úseku od kruhového objazdu v trenčianskej mestskej časti Záblatie pri cintoríne až po nadjazd Kostolná - Záriečie. Premávku na mieste riadia policajti.

Obchádzka je možná po diaľnici D1 z Trenčína po D1 zjazd Brno - Drietoma alebo po ceste II/507 od obce Trenčianske Stankovce po obec Beckov,“ uviedol web.

Polícia odhaduje zdržanie vodičov na 120 minút.

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