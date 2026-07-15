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VÁŽNA NEHODA V TRENČÍNE: Cesta je uzavretá, zdržíte sa niekoľko hodín
Obchádzka je možná po diaľnici D1 z Trenčína po D1 zjazd Brno - Drietoma alebo po ceste II/507 od obce Trenčianske Stankovce po obec Beckov.
Autor TASR,aktualizované
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Trenčín 15. júla (TASR) - Úsek cesty I/61 na 120. kilometri v katastri Trenčína zostal v stredu dopoludnia pre dopravnú nehodu obojsmerne neprejazdný. Informovala o tom polícia na webe Ministerstva vnútra SR.
Na sociálnej sieti polícia spresnila, že dopravné obmedzenie sa týka úseku od kruhového objazdu v trenčianskej mestskej časti Záblatie pri cintoríne až po nadjazd Kostolná - Záriečie. Premávku na mieste riadia policajti.
„Obchádzka je možná po diaľnici D1 z Trenčína po D1 zjazd Brno - Drietoma alebo po ceste II/507 od obce Trenčianske Stankovce po obec Beckov,“ uviedol web.
Polícia odhaduje zdržanie vodičov na 120 minút.
Na sociálnej sieti polícia spresnila, že dopravné obmedzenie sa týka úseku od kruhového objazdu v trenčianskej mestskej časti Záblatie pri cintoríne až po nadjazd Kostolná - Záriečie. Premávku na mieste riadia policajti.
„Obchádzka je možná po diaľnici D1 z Trenčína po D1 zjazd Brno - Drietoma alebo po ceste II/507 od obce Trenčianske Stankovce po obec Beckov,“ uviedol web.
Polícia odhaduje zdržanie vodičov na 120 minút.