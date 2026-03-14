Cesta I/64 medzi Zemianskymi Kostoľanmi a Novákmi je uzavretá
Policajti upozornili, že cesta je uzavretá v oboch smeroch a aby vodiči rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.
Autor TASR
Nováky/Zemianske Kostoľany 14. marca (TASR) - Cesta I/64 medzi Zemianskymi Kostoľanmi a Novákmi je z dôvodu dopravnej nehody motorkárov a vozidla uzavretá. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Policajti upozornili, že cesta je uzavretá v oboch smeroch a aby vodiči rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.
Policajti upozornili, že cesta je uzavretá v oboch smeroch a aby vodiči rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.