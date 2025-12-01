Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. december 2025Meniny má Edmund
< sekcia Regióny

Cesta I/64 pred Malými Uhercami zostala pre nehodu neprejazdná

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Policajti zároveň vodičov vyzvali, aby jazdili bezpečne a rešpektovali ich pokyny.

Autor TASR
Malé Uherce 1. decembra (TASR) - Vážna dopravná nehoda v pondelok dopoludnia obmedzila premávku na ceste I/64 medzi Malými Uhercami (okres Partizánske) a Oslanmi (okres Prievidza). Úsek je neprejazdný. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Úsek cesty je neprejazdný, avšak súbežne s komunikáciou vedie aj druhá cesta, po ktorej premávku dočasne odklonia. Odklon premávky riadia hliadky polície,“ uviedla polícia.

Policajti zároveň vodičov vyzvali, aby jazdili bezpečne a rešpektovali ich pokyny.


.

Neprehliadnite

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí