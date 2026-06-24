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Cesta I/64 pri obci Výčapy-Opatovce je pre dopravnú nehodu neprejazdná
Obchádzková trasa vedie cez miestne komunikácie alebo po ceste II/593 pod horou.
Autor TASR
Nitra 24. júna (TASR) - Na ceste I/64 medzi obcami Výčapy-Opatovce a Ľudovítová v okrese Nitra došlo v stredu k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazilo nákladné a osobné auto. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Cesta je v danom úseku neprejazdná. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
Obchádzková trasa vedie cez miestne komunikácie alebo po ceste II/593 pod horou. Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a riadili sa jej pokynmi.
Obchádzková trasa vedie cez miestne komunikácie alebo po ceste II/593 pod horou. Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a riadili sa jej pokynmi.