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Cesta I/64 pri obci Výčapy-Opatovce je pre dopravnú nehodu neprejazdná

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Obchádzková trasa vedie cez miestne komunikácie alebo po ceste II/593 pod horou.

Autor TASR
Nitra 24. júna (TASR) - Na ceste I/64 medzi obcami Výčapy-Opatovce a Ľudovítová v okrese Nitra došlo v stredu k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazilo nákladné a osobné auto. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Cesta je v danom úseku neprejazdná. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

Obchádzková trasa vedie cez miestne komunikácie alebo po ceste II/593 pod horou. Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a riadili sa jej pokynmi.

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