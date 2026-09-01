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VÁŽNA NEHODA: Dve autá sa zrazili s kamiónom, cesta je neprejazdná
Ako informovala polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, ide o dopravnú nehodu dvoch osobných áut a kamióna. Obchádzka je možná po ceste II/519 cez Príbovce.
Autor TASR
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Karlová 1. septembra (TASR) - Žilinská krajská polícia upozorňuje na neprejazdnú cestu I/65 pri obci Karlová v okrese Martin. Dôvodom je vážna dopravná nehoda v smere do Turčianskych Teplíc.
Ako informovala polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, ide o dopravnú nehodu dvoch osobných áut a kamióna. Obchádzka je možná po ceste II/519 cez Príbovce.
Ako informovala polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, ide o dopravnú nehodu dvoch osobných áut a kamióna. Obchádzka je možná po ceste II/519 cez Príbovce.