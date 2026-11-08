< sekcia Regióny
Cesta I/9 medzi obcami T. Mitice a Svinná je pre nehodu neprejazdná
Obchádzka je možná cez okolité obce.
Autor TASR
Trenčianske Mitice 8. novembra (TASR) - Cesta I/9 medzi obcami Trenčianske Mitice a Svinná v okrese Trenčín je v nedeľu pre dopravnú nehodu dvoch vozidiel neprejazdná. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Obchádzka je možná cez okolité obce. Vodiči, rešpektujte pokyny polície a jazdite bezpečne,“ upozornila polícia.
„Obchádzka je možná cez okolité obce. Vodiči, rešpektujte pokyny polície a jazdite bezpečne,“ upozornila polícia.