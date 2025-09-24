Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cesta I/9 pri Trenčianskej Turnej je pre dopravnú nehodu neprejazdná

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

„Žiadame vodičov o bezpečnú jazdu a rešpektovanie pokynov polície,“ informuje polícia.

Autor TASR
Trenčianska Turná 24. septembra (TASR) - Cesta I/9 pri obci Trenčianska Turná v okrese Trenčín je aktuálne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

