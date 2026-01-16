Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA:Cesta medzi Majerom a Diviackou Novou Vsou je neprejazdná

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Policajti vyzvali vodičov, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili opatrne, aby do svojho cieľa bezpečne dorazili.

Autor TASR
Diviacka Nová Ves 16. januára (TASR) - Úsek cesty II/574 medzi Majerom a Diviackou Novou Vsou v okrese Prievidza zostal v piatok pre dopravnú nehodu neprejazdný. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Policajti vyzvali vodičov, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili opatrne, aby do svojho cieľa bezpečne dorazili.



Zrážka osobného auta a autobusu v piatok popoludní na ceste II/574 pri Diviackej Novej Vsi v okrese Prievidza si vyžiadala zranenie vodičky auta. Ďalšie štyri osoby z autobusu mali utrpieť zranenia, ktoré si vyžiadajú lekárske ošetrenie. Príčiny nehody polícia vyšetruje, informovala TASR vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

„Tridsaťštyriročná vodička osobného auta Peugeot, ktorá jazdila v smere od Diviackej Novej Vsi na Nováky, z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim autobusom,“ uviedla Krajčíková.

Pri zrážke podľa nej utrpela vodička zranenia, v dôsledku ktorých ju previezli do nemocnice. „V autobuse sa malo nachádzať približne 35 cestujúcich, z nich štyri mali utrpieť zranenia, ktoré si vyžiadajú lekárske ošetrenie,“ doplnila.

Policajti u 61-ročného vodiča autobusu vykonali dychovú skúšku, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestnej dopravy. „Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi uvedenú udalosť dokumentuje ako dopravnú nehodu. Jej okolnosti, miera zavinenia a príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Krajčíková.
