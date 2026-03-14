Sobota 14. marec 2026Meniny má Matilda
Cesta II/593 medzi obcami Nedanovce a Bošany je pre nehodu neprejazdná

Na snímke uzatvorená cesta. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Obchádzka je možná od mesta Partizánske cez obec Nedanovce smerom na obec Chynorany a z opačnej strany od obce Bošany smerom na obec Horné Chlebany.

Autor TASR
Nedanovce/Bošany 14. marca (TASR) - Cesta II/593 medzi obcami Nedanovce a Bošany je pre dopravnú nehodu vozidiel v oboch smeroch neprejazdná. Upozornila na to trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Obchádzka je možná od mesta Partizánske cez obec Nedanovce smerom na obec Chynorany a z opačnej strany od obce Bošany smerom na obec Horné Chlebany,“ vysvetlila polícia a žiada vodičov, aby rešpektovali jej pokyny.
