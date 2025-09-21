< sekcia Regióny
Cesta medzi Hornými a Dolnými Vestenicami je pre nehodu neprejazdná
Autor TASR
Dolné Vestenice 21. septembra (TASR) - Cesta I/9 medzi obcami Horné Vestenice a Dolné Vestenice v okrese Prievidza je aktuálne pre dopravnú nehodu neprejazdná. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa polície došlo k nehode osobného automobilu a motocykla. na mieste zasahujú policajné hliadky.
