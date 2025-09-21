Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. september 2025Meniny má Matúš
< sekcia Regióny

Cesta medzi Hornými a Dolnými Vestenicami je pre nehodu neprejazdná

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Podľa polície došlo k nehode osobného automobilu a motocykla.

Autor TASR
Dolné Vestenice 21. septembra (TASR) - Cesta I/9 medzi obcami Horné Vestenice a Dolné Vestenice v okrese Prievidza je aktuálne pre dopravnú nehodu neprejazdná. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa polície došlo k nehode osobného automobilu a motocykla. na mieste zasahujú policajné hliadky.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia