Cesta Medzi Kľušovskou Zábavou a Šibou bude štyri mesiace uzavretá
Autor TASR
Bardejov 7. apríla (TASR) - Polícia upozorňuje na celkovú uzáveru cesty III/3491 medzi obcami Kľušovská Zábava a Šiba v okrese Bardejov. Uzávera potrvá od stredy (8. 4.) od 8.30 h do 31. júla. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Obchádzková trasa v smere Kľušovská Zábava - Šiba povedie cez Kľušovskú Zábavu po ceste III/3491 a ceste II/545 (Kľušov - Kobyly - Janovce), ďalej po ceste III/3493 (Janovce - Bartošovce - Hertník), ceste III/3491 (Hertník smer Šiba), dočasne vytvorenej ceste a ceste III/3494 Šiba.
Obchádzková trasa v smere Šiba - Kľušovská Zábava povedie cez Šibu, po dočasne vytvorenej ceste, ceste III/3491 (smer Hertník), ceste III/3493 (Hertník - Bartošovce - Janovce), ceste II/545 (Janovce - Kobyly - Kľušov - Kľušovská Zábava) a ceste III/3491.
Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
