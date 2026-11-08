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Cesta medzi Krivanmi a Torysou je pre dopravnú nehodu neprejazdná

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR ﻿

Dôvodom je dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu v ranných hodinách.

Autor TASR
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Krivany 8. novembra (TASR) - Cesta medzi obcami Krivany a Torysa v okrese Sabinov je neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu v ranných hodinách. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Na mieste sa nachádza polícia, ktorá riadi dopravu,“ uviedla polícia. Vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov.
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