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Cesta medzi Krivanmi a Torysou je pre dopravnú nehodu neprejazdná
Dôvodom je dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu v ranných hodinách.
Autor TASR
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Krivany 8. novembra (TASR) - Cesta medzi obcami Krivany a Torysa v okrese Sabinov je neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu v ranných hodinách. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Na mieste sa nachádza polícia, ktorá riadi dopravu,“ uviedla polícia. Vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov.
„Na mieste sa nachádza polícia, ktorá riadi dopravu,“ uviedla polícia. Vodičov vyzýva na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov.