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TRAGICKÁ NEHODA: Cestu medzi Malackami a Pernekom uzavreli

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vodičov žiadajú o trpezlivosť. Na cestu do Malaciek a Perneka odporúčajú využiť alternatívne trasy.

Autor TASR
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Bratislava 20. júla (TASR) - Cesta číslo 503 medzi Malackami a obcou Pernek je pre dopravnú nehodu uzavretá. Na 63,5 kilometri tam došlo k zrážke motorového vozidla a motocykla. Vodič motocykla na mieste zraneniam podľahol. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„V dôsledku dopravnej nehody prišlo k vznieteniu motorového vozidla a momentálne je celý úsek uzavretý. Vodič motocykla zraneniam na mieste podľahol. Viac informácií poskytneme, keď to situácia umožní,“ ozrejmili policajti s tým, že na mieste vykonávajú potrebné úkony.

Vodičov žiadajú o trpezlivosť. Na cestu do Malaciek a Perneka odporúčajú využiť alternatívne trasy.

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