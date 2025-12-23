Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. december 2025Meniny má Nadežda
< sekcia Regióny

Cesta medzi Myjavou a Podbrančom je pre dopravnú nehodu neprejazdná

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dopravné obmedzenie sa týka cesty II/581.

Autor TASR
Podbranč 23. decembra (TASR) - Cesta druhej triedy medzi Myjavou a Podbrančom je aktuálne pre dopravnú nehodu neprejazdná v oboch jazdných pruhoch. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne.

Dopravné obmedzenie sa týka cesty II/581. Polícia vyzvala vodičov, aby jazdili bezpečne a rešpektovali jej pokyny.
.

Neprehliadnite

Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty

Premiér R. Fico s ministrom J. Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové