Cesta medzi Myjavou a Podbrančom je pre dopravnú nehodu neprejazdná
Dopravné obmedzenie sa týka cesty II/581.
Autor TASR
Podbranč 23. decembra (TASR) - Cesta druhej triedy medzi Myjavou a Podbrančom je aktuálne pre dopravnú nehodu neprejazdná v oboch jazdných pruhoch. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne.
Dopravné obmedzenie sa týka cesty II/581. Polícia vyzvala vodičov, aby jazdili bezpečne a rešpektovali jej pokyny.
