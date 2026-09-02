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VÁŽNA NEHODA: Po čelnej zrážke hlásia vážne zranených, cestu uzavreli
Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k čelnej zrážke vozidla Ford Focus a Volkswagen Golf.
Autor TASR
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Bratislava 2. septembra (TASR) - Cesta III/1067 medzi obcami Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša je v stredu poobede neprejazdná. Dôvodom je odstraňovanie následkov dopravnej nehody. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov vyzvala, aby na prejazd využili alternatívnu trasu.
Nehoda sa stala krátko pred 15.30 h. „Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k čelnej zrážke vozidla Ford Focus a Volkswagen Golf. V dôsledku zrážky utrpeli dve osoby ťažké zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocníc, a ďalšie dve osoby ľahké zranenia,“ priblížila polícia.
Nehoda sa stala krátko pred 15.30 h. „Podľa doterajších informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k čelnej zrážke vozidla Ford Focus a Volkswagen Golf. V dôsledku zrážky utrpeli dve osoby ťažké zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocníc, a ďalšie dve osoby ľahké zranenia,“ priblížila polícia.