Cesta medzi Plavnicou a Starou Ľubovňou je pre nehodu uzavretá
Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdil, že pri nehode sa zranili štyria ľudia.
Autor TASR
Plavnica 11. apríla (TASR) - Cesta I/68 medzi Starou Ľubovňou a Plavnicou je pre nehodu uzavretá. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že na mieste sa zrazili dve autá. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdil, že pri nehode sa zranili štyria ľudia.
„Na mieste sú všetky záchranné zložky. Polícia nehodu dokumentuje. Uvedený úsek cesty je momentálne neprejazdný v oboch smeroch. O prejazdnosti budeme včas informovať. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to situácia dovolí,“ uviedla polícia a apeluje na vodičov, aby rešpektovali pokyny príslušníkov PZ a ak je to možné, vyhli sa uvedenému úseku.
