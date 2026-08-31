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Cesta medzi Považskou Bystricou a obcou Prečín je pre nehodu uzavretá
Aktuálne je dopravné obmedzenie na ceste II/517, v siedmom kilometri v smere od Považskej Bystrice pred obcou Prečín, z dôvodu dopravnej nehody.
Autor TASR
Prečín 31. augusta (TASR) - Cesta II/517 medzi Považskou Bystricou a obcou Prečín je obojstranne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Aktuálne je dopravné obmedzenie na ceste II/517, v siedmom kilometri v smere od Považskej Bystrice pred obcou Prečín, z dôvodu dopravnej nehody. Úsek je momentálne v oboch smeroch neprejazdný,“ informuje polícia.
Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali jej pokyny, zvýšili opatrnosť a podľa možností sa úseku vyhli.
„Aktuálne je dopravné obmedzenie na ceste II/517, v siedmom kilometri v smere od Považskej Bystrice pred obcou Prečín, z dôvodu dopravnej nehody. Úsek je momentálne v oboch smeroch neprejazdný,“ informuje polícia.
Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali jej pokyny, zvýšili opatrnosť a podľa možností sa úseku vyhli.