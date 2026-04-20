Cesta medzi Šálkovou a Môlčou bude niekoľko mesiacov uzavretá
Uzávera cesty medzi Šálkovou a Môlčou ovplyvní aj autobusovú dopravu.
Autor TASR
Banská Bystrica/Môlča 20. apríla (TASR) - Cesta medzi banskobystrickou mestskou časťou Šálková a obcou Môlča je od pondelka úplne uzavretá. Dôvodom je rekonštrukcia mosta na ceste III/2421, obchádzka vedie cez Hornú Mičinú. Obmedzenie potrvá do konca septembra a ovplyvní aj autobusovú dopravu.
Most medzi Šálkovou a Môlčou bol postavený ešte v 40. rokoch 20. storočia. „Bol už v zlom technickom stave a nevyhovoval dnešným technickým požiadavkám, čo sa týka šírky a nosnosti,“ skonštatovala pre TASR starostka obce Mariana Luptáková. Rekonštrukciu mosta bude realizovať Banskobystrický samosprávny kraj, práce sú súčasťou balíka opráv 14 mostov za približne 4,6 milióna eur.
Uzávera cesty medzi Šálkovou a Môlčou ovplyvní aj autobusovú dopravu. Spoje linky 603 budú premávať po obchádzkovej trase z Banskej Bystrice cez Hornú Mičinú do Môlče a späť. Vzhľadom na zmenu trasy môže dôjsť k predĺženiu cestovných časov.
„Vybrané spoje v pracovných dňoch budú z dôvodu lepšej dostupnosti centra Banskej Bystrice obsluhovať aj zastávky Námestie slobody, Partizánska cesta a 29. augusta. Zmeny sa dotýkajú aj linky 601, kde bude z prevádzkových dôvodov v súvislosti s výlukou zavedený nový spoj z obce Nemce s odchodom o 12.15 h,“ uviedol na sociálnej sieti Integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja.
Niekoľkomesačná uzávera cesty z Môlče do Šálkovej podľa starostky obyvateľom obce nespôsobí výraznejšie problémy a komplikácie. „Občania využívali a využívajú viac trasu cez Dolnú Mičinú, keďže v Šálkovej sa robí rekonštrukcia cesty I/66 a veľký problém je aj svetelná križovatka v Šálkovej,“ skonštatovala Luptáková. Dodala tiež, že obmedzenie môže ovplyvniť vodičov z južných regiónov, ktorí pri snahe vyhnúť sa dopravným zápcham medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou často využívali trasu cez Môlču a Šálkovú a následne pokračovali smerom na Brezno.
