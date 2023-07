Cestu medzi Tatranskou kotlinou a Bachledovou dolinou zrekonštruujú

Vysoké Tatry 3. júla (TASR) - Na ceste prvej triedy medzi Bachledovou dolinou a Tatranskou kotlinou sa začala rekonštrukcia. Vodiči sa tak budú na tomto úseku musieť pripraviť aj na čiastočné dopravné obmedzenia. Obnova vozovky je súčasťou projektu Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest (SSC). Dielo za viac ako 1,2 milióna eur bez DPH realizuje Združenie Eurovia SK - Doprastav. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková.



Stavebné práce sa podľa jej slov začnú odfrézovaním pôvodných asfaltových vrstiev. Tam, kde to bude potrebné, sa vymenia aj podkladové vrstvy. Na úseku sa zrealizujú tiež postreky i kladenie ložných a obrusných vrstiev z modifikovaného asfaltu, ako aj spevnenie krajníc.



"Celková dĺžka opravovaného úseku je 5785 metrov a jeho šírka je priemerne osem metrov. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je naplánovaný do 40 kalendárnych dní od ich začatia," uviedla Tančáková.



Na danom úseku budú musieť vodiči v najbližšom období zvýšiť svoju pozornosť. Počas trvania opráv bude premávka riadená dočasným dopravným značením a svetelnou signalizáciou. Doprava bude usmernená do jedného jazdného pruhu.



"Pôvodná vozovka nespĺňa požiadavky aktuálnych noriem. Vďaka oprave komunikácie sa zlepší jej prevádzková spôsobilosť a predĺži sa aj jej životnosť. Vodiči tak budú jazdiť po novej a kvalitnej vozovke. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie komfortu a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky," dodal Tančáková.