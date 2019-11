Cesta medzi Tisovcom a Muráňom je už prejazdná

Tisovec/Muráň 15. novembra (TASR) – Cesta II/531 medzi Tisovcom v okrese Rimavská Sobota a Muráňom v okrese Revúca, ktorá bola od stredy (13. 11.) uzavretá pre zosuv svahu, je už prejazdná. Informuje o tom Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) na sociálnej sieti.



„Cesta je prejazdná pre osobné autá, autobusy a nákladnú dopravu do 12 ton. V úseku je znížená rýchlosť. Vozidlá nad 12 ton musia úsek až do odvolania obchádzať,“ konkretizuje BBSK.



Spomínaný úsek so zosunutým svahom sa nachádza asi tri kilometre za Muráňom v smere na Tisovec a nebol súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie ciest II/531 a II/532, ku ktorej tento rok kraj pristúpil. „Presný rozsah škôd bude známy až po posúdení odborníkmi,“ dodáva BBSK.