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Vodiči, pozor: Cesta medzi Tulčíkom a Fuliankou je neprejazdná
Polícia vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov policajtov a využitie alternatívnej trasy.
Autor TASR
Prešov 27. novembra (TASR) - Cesta II/545 v úseku medzi obcami Tulčík a Fulianka v okrese Prešov je pre dopravnú udalosť neprejazdná. Na mieste regulujú dopravu policajti. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Polícia vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov policajtov a využitie alternatívnej trasy.
Polícia vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov policajtov a využitie alternatívnej trasy.