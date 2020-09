Cesta medzi Veľkým Ďurom a Kalnou nad Hronom je uzavretá

Levice 26. septembra (TASR) – Z dôvodu opravy železničného priecestia je úplne uzavretá cesta I/51 v úseku Veľký Ďur, Rohožnica – Kalná nad Hronom v okrese Levice. Uzávierka je naplánovaná do 30. septembra do 18.00 h. „Po trase nebude v tomto čase na linke 403468 Nitra – Vráble – Levice obsluhovaná zastávka Veľký Ďur, Rohožnica,“ informovala spoločnosť Arriva.



Obchádzková trasa bude vedená cez obec Lok. „Na spojoch prechádzajúcich cez obchádzkovú trasu dochádza k predĺženiu jazdných dôb do sedem minút a k nárastu tarifných kilometrov o šesť kilometrov. Tento nárast kilometrov sa pre cestujúcich prechádzajúcich cez obchádzkovú trasu neprejaví navýšením cestovného,“ potvrdil dopravca, ktorý zároveň upozorňuje cestujúcu verejnosť na možné meškania spojov.