Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. september 2025Meniny má Konštantín
< sekcia Regióny

Cesta medzi Veľkým Mederom a Čiližskou Radvaňou je aktuálne uzavretá

.
Policajné foto. Foto: Facebook Polícia SR - Trnavský kraj

Uzávera je z dôvodu odstránenia stromu

Autor TASR
Veľký Meder 19. septembra (TASR) - Cesta prvej triedy číslo 13 medzi obcami Veľký Meder a Čiližská Radvaň v okrese Dunajská Streda je aktuálne v úseku 3,3 kilometra na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, obchádzka je vedená cez obec Kľúčovec. „Uzávera je z dôvodu odstránenia stromu, ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ priblížila.



.

Neprehliadnite

Putin: Na Ukrajine bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford