Cesta medzi Veľkým Mederom a Čiližskou Radvaňou je aktuálne uzavretá
Uzávera je z dôvodu odstránenia stromu
Autor TASR
Veľký Meder 19. septembra (TASR) - Cesta prvej triedy číslo 13 medzi obcami Veľký Meder a Čiližská Radvaň v okrese Dunajská Streda je aktuálne v úseku 3,3 kilometra na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, obchádzka je vedená cez obec Kľúčovec. „Uzávera je z dôvodu odstránenia stromu, ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ priblížila.
