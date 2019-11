Cesta Muráň - Tisovec bude čiastočne sprejazdnená v piatok

Tisovec/Muráň 14. novembra (TASR) – Cesta II/531 medzi Tisovcom v Rimavskosobotskom okrese a Muráňom v Revúckom okrese bude po spevnení a stabilizovaní poškodeného úseku čiastočne sprejazdnená v piatok (15. 11.). Informuje o tom Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) na svojej stránke na sociálnej sieti.



„Ukončenie prác sa predpokladá v priebehu piatkového popoludnia, následne bude úsek sprejazdnený pre osobnú dopravu, nákladnú dopravu s dopravným obmedzením do 12 ton so zníženou rýchlosťou a autobusy (pravidelné linky + jedna diaľková linka),“ konkretizuje kraj s tým, že na obnovenie celej dopravy bez obmedzení je potrebné spraviť geologický prieskum celého podložia poškodeného úseku cesty.



Dodáva, že až do otvorenia komunikácie premávajú autobusy SAD Lučenec po obchádzkových trasách, ktoré na jeden spoj predstavujú 66 kilometrov a 75 minút jazdy navyše. „Nahradiť sa nepodarilo len spoj 601471/16,“ konštatuje kraj.



Polícia spomínanú cestu uzavrela pre všetku dopravu v stredu (13. 11.). Dôvodom bolo podmyté podložie vozovky a zosunutý svah pri komunikácii v úseku približne tri kilometre od Muráňa.