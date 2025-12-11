< sekcia Regióny
VEĽKÁ NEHODA: Cesta na Kľak je obojsmerne uzavretá
Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali jej pokyny.
Autor TASR
Prievidza 11. decembra (TASR) - Cesta I/64 smerom od Prievidze na Kľak je aktuálne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
