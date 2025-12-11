Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Regióny

VEĽKÁ NEHODA: Cesta na Kľak je obojsmerne uzavretá

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali jej pokyny.

Autor TASR
Prievidza 11. decembra (TASR) - Cesta I/64 smerom od Prievidze na Kľak je aktuálne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali jej pokyny.

.

Neprehliadnite

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci