Cesta na moste pri obci Melčice-Lieskové zostala neprejazdná
Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.
Autor TASR
Melčice-Lieskové 30. augusta (TASR) - Cesta I/61 na moste pri obci Melčice-Lieskové v okrese Trenčín zostala v sobotu popoludní pre dopravnú nehodu neprejazdná v oboch smeroch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
