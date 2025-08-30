Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cesta na moste pri obci Melčice-Lieskové zostala neprejazdná

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Melčice-Lieskové 30. augusta (TASR) - Cesta I/61 na moste pri obci Melčice-Lieskové v okrese Trenčín zostala v sobotu popoludní pre dopravnú nehodu neprejazdná v oboch smeroch. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.
