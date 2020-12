Cesta na Prednú Horu bude podľa starostu Muráňa prejazdná do Vianoc

Muráň/Predná Hora 1. decembra (TASR) – Poškodená cesta od Muráňa na Prednú Horu by mohla byť sprejazdnená do Vianoc, myslí si starosta obce Muráň v Revúckom okrese Roman Goldschmidt. Podľa jeho slov by sa tak podarilo dodržať termín, ktorý si stanovil Banskobystrický samosprávny kraj.



„Vyzerá to nádejne, zvyknem sa tam chodiť pozrieť buď pešo alebo na bicykli. Rozdiel oproti tomu, ako to vyzeralo v začiatkoch a teraz, je veľmi pozitívny a máme nádej, že do 20. decembra by sa mal jeden jazdný pruh sprejazdniť. Verím tomu, že to bude tak,“ konštatoval Goldschmidt.



Miestni si už podľa neho na dopravné obmedzenie zvykli, horšie sú však na tom ľudia, ktorí musia cestovať a dochádzať za prácou smerom na Poprad. „Obchádzková trasa popod Muránsky hrad je dosť nebezpečná a ak by sa tam niečo stalo, je veľký problém a sme vlastne odrezaní od sveta. Nedávno sa totiž vyvrátil kamión v smere od Tisovca a v podstate sme tak boli odrezaní z dvoch smerov,“ podotkol starosta.



Otvorenie cesty do Vianoc avizoval koncom novembra aj podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Podľa neho však pre nákladnú dopravu bude naďalej platiť obchádzka cez Brezno alebo Rožňavu.



Úsek cesty Muráň – Predná Hora poškodili koncom júna intenzívne prívalové zrážky. Odvtedy je úplne uzavretý pre dopravu a náhradná obchádzková trasa je určená len obyvateľom regiónu. S prácami na poškodenom úseku začal zhotoviteľ koncom októbra.