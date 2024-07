Cesta na Sliezsky dom sa dočká obnovy

Vysoké Tatry 19. júla (TASR) - Cesta na Sliezsky dom vo Vysokých Tatrách sa dočká obnovy. Informovala o tom Správa Tatranského národného parku (TANAP-u) na webovej stránke. Na asfaltovej komunikácii, ktorá spája Tatranskú Polianku a Sliezsky dom, došlo v lete minulého roku k zosuvu pôdy, následkom čoho bola poškodená jej časť.



"Polovica šírky cesty ostala nenarušená, avšak riziko ďalšieho zosuvu a poškodzovania ďalších častí je stále veľké. Správa TANAP-u uskutočnila všetky administratívne kroky, aby mohol byť úsek cesty za Velickým mostom opravený. Na prvom mieste sú vždy bezpečnosť a zdravie návštevníkov národného parku," uviedla Správa TANAP-u.



Toto spojenie je podľa ochranárov dôležité aj pre zásobovanie horského hotela, podstatnejší je však prístup pre Horskú záchrannú službu, ktorá sa tak v prípade zásahu vie rýchlo dostať až hore do Velickej doliny. V neposlednom rade cesta slúži turistom, cyklistom, psičkárom či rodinám na prechádzke s kočíkom. "Oprava je preto mimoriadne dôležitá, pretože cestu využíva široké spektrum verejnosti," zdôvodnila Správa TANAP-u.



Práce na oprave komunikácie sa začnú na budúci týždeň. Cesta bude v úseku od Velického mosta po Sliezsky dom úplne uzavretá denne od 6. do 18. hodiny. Uzávera platí pre všetkých, ktorí by chceli cestu využiť, teda aj peších turistov, cyklistov alebo osoby v sprievode zvieraťa. "Toto obmedzenie sa nedotkne turistických značených chodníkov. Zelená značka z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom a žltá značka od Velického mosta po rázcestie pod Suchým vrchom ostávajú otvorené v plnom rozsahu," upozorňujú ochranári. Keďže v Tatrách môže prísť prvý sneh už koncom augusta, je podľa Správy TANAP-u dôležité využiť letné mesiace na opravu, aby cesta opäť slúžila verejnosti.



Správca turistickej infraštruktúry v tejto súvislosti žiada návštevníkov tejto lokality o trpezlivosť a porozumenie. "Veríme, že stavebné práce budú prebiehať plynule a v druhej polovici augusta bude cesta prejazdná. Miesto stavebných prác, ako aj obmedzenia budú riadne označené tabuľami, ktoré je žiaduce rešpektovať z dôvodu ochrany zdravia a života osôb," uzatvára Správa TANAP-u.