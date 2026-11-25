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Cesta na Solivarskej ulici v Prešove je po nehode prejazdná
Podľa polície malo osobné vozidlo z doposiaľ nezistených príčin naraziť do skupiny ľudí na chodníku.
Autor TASR
Prešov 25. novembra (TASR) - Cesta na Solivarskej ulici v Prešove je po stredajšej popoludňajšej dopravnej nehode opäť prejazdná bez obmedzení. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti. Po nehode bola cesta neprejazdná v oboch smeroch.
Podľa polície malo osobné vozidlo z doposiaľ nezistených príčin naraziť do skupiny ľudí na chodníku. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ľubomír Toďor, išlo o dopravnú nehodu jedného vozidla, ktoré prešlo pri autobusovej zastávke do protismeru. Vozidlo pri prejazde cez chodník dopadlo pod úroveň cesty ku škole. Na chodníku sa zranili traja dospelí a dve deti.
Operátori tiesňovej linky 155 vyslali k nehode štyri pozemné ambulancie, informovala TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová s tým, že k počtu zranených a povahe zranení sa vyjadria, len čo to situácia dovolí.
Podľa polície malo osobné vozidlo z doposiaľ nezistených príčin naraziť do skupiny ľudí na chodníku. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ľubomír Toďor, išlo o dopravnú nehodu jedného vozidla, ktoré prešlo pri autobusovej zastávke do protismeru. Vozidlo pri prejazde cez chodník dopadlo pod úroveň cesty ku škole. Na chodníku sa zranili traja dospelí a dve deti.
Operátori tiesňovej linky 155 vyslali k nehode štyri pozemné ambulancie, informovala TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová s tým, že k počtu zranených a povahe zranení sa vyjadria, len čo to situácia dovolí.