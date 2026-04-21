Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. apríl 2026
< sekcia Regióny

Cesta pred Perešom smerom do Košíc je neprejazdná

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Košický kraj

Autor TASR
Košice 21. apríla (TASR) - Cesta pred Perešom smerom do mesta Košice je v dôsledku dopravnej nehody momentálne neprejazdná. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

V úseku malo dôjsť k nehode troch osobných áut, a to pravdepodobne z dôvodu nedodržania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami. „Pri udalosti sa posledné z vozidiel vznietilo. Na mieste zasahujú hasiči, ktorí požiar hasia,“ uvádza polícia s tým, že podľa predbežných informácií sa nehoda zaobišla bez zranení.

Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a zložiek zasahujúcich na mieste a ak je to možné, využili obchádzkovú trasu.

Neprehliadnite

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku