NEHODA NA JUHU SR:Policajné auto sa zrazilo s osobným,hlásia zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Cesta je úplne uzavretá.

Autor TASR
Dvory nad Žitavou 11. decembra (TASR) - Všetky záchranné zložky zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k zrážke služobného motorového vozidla polície s osobným autom. Na mieste sa nachádzajú zranené osoby. Cesta je úplne uzavretá, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

