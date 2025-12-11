< sekcia Regióny
NEHODA NA JUHU SR:Policajné auto sa zrazilo s osobným,hlásia zranených
Cesta je úplne uzavretá.
Autor TASR
Dvory nad Žitavou 11. decembra (TASR) - Všetky záchranné zložky zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k zrážke služobného motorového vozidla polície s osobným autom. Na mieste sa nachádzajú zranené osoby. Cesta je úplne uzavretá, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
