VÁŽNA NEHODA: Cesta pri Nižnej Myšli uzavreli, zranilo sa sedem ľudí

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Polícia vyzýva motoristov, aby rešpektovali pokyny na mieste.

Autor TASR
,aktualizované 
Košice 24. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode dvoch osobných áut medzi obcami Nižná Myšľa a Ždaňa v okrese Košice-okolie utrpelo zranenia sedem ľudí. Cesta je aktuálne neprejazdná. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Podľa doterajších informácií sa zrazili vozidlá v protismernej časti vozovky. Vo vozidle Škoda sa nachádzali tri osoby, z ktorých podľa doterajších zistení dve utrpeli zranenia. Vo vozidle Toyota bolo päť osôb, všetky predbežne s ľahkými zraneniami,“ uvádza s tým, že dychové skúšky vodičov boli negatívne.

Motoristov vyzýva, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste. Do zásahu sú zapojené zložky záchranného systému.
