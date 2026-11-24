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DVA UVIAZNUTÉ KAMIÓNY: Cesta pri obci Príslop je neprejazdná
Z dôvodu prekládky dreva z kamióna bude cesta dlhší čas uzatvorená v oboch jazdných pruhoch, uviedla polícia.
Autor TASR
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Príslop 24. novembra (TASR) - Cesta pri obci Príslop v okrese Snina je neprejazdná. Dôvodom sú dva uviaznuté kamióny, ktoré blokujú prejazd. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, na mieste sa nachádza policajná hliadka, ktorá riadi dopravu.
„Z dôvodu prekládky dreva z kamióna bude cesta dlhší čas uzatvorená v oboch jazdných pruhoch,“ uviedla polícia. Vodičov žiada o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov. Zároveň im odporúča, aby v prípade možnosti využili alternatívnu trasu.
„Z dôvodu prekládky dreva z kamióna bude cesta dlhší čas uzatvorená v oboch jazdných pruhoch,“ uviedla polícia. Vodičov žiada o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov. Zároveň im odporúča, aby v prípade možnosti využili alternatívnu trasu.