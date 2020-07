Cesta pri Pezinskej Babe bude počas víkendu na niekoľko hodín uzavretá

Bratislava 10. júla (TASR) - Cesta v úseku Kameňolom – horské sedlo Pezinská Baba bude počas soboty (11. 7.) a nedele (12. 7.) v čase od 8.00 do 18.00 h uzavretá. Dôvodom je športové podujatie. Na sociálnej sieti na to upozornila polícia.



Polícia spresnila, že ide o cestu II/503 v kilometri 42,5 – 48,12. "Umožnený prejazd v danom úseku bude len pre autobusovú dopravu, a to v časoch platných podľa aktuálneho cestovného poriadku," doplnila.



Počas trvania podujatia budú na mieste usmerňovať dopravu a zabezpečovať bezpečnosť a tiež plynulosť cestnej premávky dopravní policajti.