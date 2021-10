Cesta pri Šarišskom Štiavniku je už prejazdná, opravili ju skôr

Svidník 20. októbra (TASR) - Cestu prvej triedy pri obci Šarišský Štiavnik v okrese Svidník opravila Slovenská správa ciest (SSC) oproti plánovanému harmonogramu skôr. Úsek cesty I/21 je od stredy plne prejazdný pre osobnú aj nákladnú dopravu. Práce mali pôvodne trvať do nedele 24. októbra. TASR o tom informoval hovorca SSC Martin Guzi.



"SSC začala s očakávanou opravou cesty v lokalite Šarišský Štiavnik v piatok 8. októbra. Veľkoplošná vysprávka, čiže stavebné úpravy a sanácia kritického úseku, zabezpečí zjazdnosť a bezpečnosť dopravy do času definitívnych úprav na ceste I/21 v úseku Šarišský Štiavnik (horizont) – Rakovčík," uviedol Guzi.



Od rekonštrukcie na spomenutej ceste v roku 2015 došlo podľa jeho slov pre výrazné zvýšenie nárastu intenzity dopravy k zmenám v území, ktoré sa prejavili na povrchu vozovky. Viedlo to k zhoršeniu stabilitných pomerov horninového prostredia, nadmernej deformácii základovej pôdy, k zmene hydrologických a hydrogeologických pomerov.



"Pre zložité inžinierskogeologické a hydrogeologické podmienky daného územia prichádza do úvahy ako dlhodobé riešenie len komplexná sanácia úseku cesty I/21 v dĺžke približne dva kilometre. Aktuálnu dočasnú sanáciu realizoval zhotoviteľ Kaping a Správa a údržba ciest PSK, ktorá je zmluvným partnerom na údržbu ciest prvej triedy v cene 173.700 eur bez DPH," priblížil Guzi.



Komplexná oprava úseku pri Šarišskom Štiavniku sa urobí podľa Guziho po inžiniersko-geologickom a hydrogeologickom prieskume, výsledky ktorého budú podkladom na zabezpečenie projektovej dokumentácie sanácie cesty a prípadného geotechnického monitoringu.