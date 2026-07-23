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Cesta pri Trenčianskych Miticiach zostala po nehode neprejazdná
Premávku na mieste riadia hliadky dopravnej polície.
Autor TASR
Trenčianske Mitice 23. júla (TASR) - Úsek cesty I/9 od Trenčianskych Mitíc po Svinnú v okrese Trenčín zostal vo štvrtok popoludní pre odstraňovanie následkov dopravnej udalosti neprejazdný. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Cesta je v súčasnosti neprejazdná v oboch smeroch. Odhadovaný čas uzávery je približne 45 minút,“ uviedli policajti.
Premávku na mieste riadia hliadky dopravnej polície. Vodiči môžu využiť obchádzku cez obec Trenčianske Jastrabie v smere na obec Svinná a cez obec Neporadza v smere na obec Trenčianske Mitice.
„Cesta je v súčasnosti neprejazdná v oboch smeroch. Odhadovaný čas uzávery je približne 45 minút,“ uviedli policajti.
Premávku na mieste riadia hliadky dopravnej polície. Vodiči môžu využiť obchádzku cez obec Trenčianske Jastrabie v smere na obec Svinná a cez obec Neporadza v smere na obec Trenčianske Mitice.