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Cesta pri Trenčianskych Miticiach zostala po nehode neprejazdná

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Premávku na mieste riadia hliadky dopravnej polície.

Autor TASR
Trenčianske Mitice 23. júla (TASR) - Úsek cesty I/9 od Trenčianskych Mitíc po Svinnú v okrese Trenčín zostal vo štvrtok popoludní pre odstraňovanie následkov dopravnej udalosti neprejazdný. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Cesta je v súčasnosti neprejazdná v oboch smeroch. Odhadovaný čas uzávery je približne 45 minút,“ uviedli policajti.

Premávku na mieste riadia hliadky dopravnej polície. Vodiči môžu využiť obchádzku cez obec Trenčianske Jastrabie v smere na obec Svinná a cez obec Neporadza v smere na obec Trenčianske Mitice.

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