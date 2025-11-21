Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. november 2025Meniny má Elvíra
< sekcia Regióny

Cesta pri Zamarovciach zostala pre nehodu neprejazdná

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Úsek cesty je neprejazdný v oboch smeroch. Polícia vyzvala vodičov, aby rešpektovali jej pokyny na mieste.

Autor TASR
Zamarovce 21. novembra (TASR) - Cesta II/507 medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom v okrese Trenčín zostala v piatok večer pre dopravnú nehodu neprejazdná. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Úsek cesty je neprejazdný v oboch smeroch. Polícia vyzvala vodičov, aby rešpektovali jej pokyny na mieste.
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

Premiér: K žiadnej zmene ústavy v súvislosti s infringementom nedôjde

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci

Drucker: Pri nedodržiavaní dohôd nevieme garantovať podporu ministrov