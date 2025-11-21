< sekcia Regióny
Cesta pri Zamarovciach zostala pre nehodu neprejazdná
Úsek cesty je neprejazdný v oboch smeroch. Polícia vyzvala vodičov, aby rešpektovali jej pokyny na mieste.
Autor TASR
Zamarovce 21. novembra (TASR) - Cesta II/507 medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom v okrese Trenčín zostala v piatok večer pre dopravnú nehodu neprejazdná. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
